В Ялте приезжий похитил орден Ленина — обворовал мужчину, у которого часто гостил

В дежурную часть полиции Ялты поступило заявление от местного жителя, который сообщил о пропаже наградного знака из своей квартиры. Орден Ленина, переданный ему по наследству от отца, представлял не только материальную, но и значительную историческую ценность.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В ходе работы был установлен подозреваемый — 43-летний приезжий мужчина, ранее неоднократно гостивший у потерпевшего. По предварительным данным, злоумышленник знал, где хранится награда, и в момент, когда хозяин квартиры ненадолго вышел на улицу, похитил орден с целью последующей продажи. Благодаря оперативным действиям полицейских попытка распорядиться похищенным имуществом была пресечена. Орден изъят и будет возвращён законному владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

По факту кражи отделом дознания УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД по Республике Крым напоминает: если вы стали жертвой преступления — незамедлительно обращайтесь в полицию или по телефону 102. Линия работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым