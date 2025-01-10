В Ялте продолжают заниматься последствиями ЧС в Керченском проливе

По поручению Главы Республики Крым запаслись емкостями для сбора нефтепродуктов. На сегодня загрязнений прибрежной зоны на участке от Гурзуфа до Фороса нет. Напоминаю, информацию о пострадавших птицах, загрязнении прибрежной зоны можно передать в ЕДДС по многоканальным телефонам +79789014112, +7 3654 239383, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.

Не останавливается работа по спасению птиц – помощь получили более 270 пернатых. В Ялте их принимают в зоопарке «Сказка» и на Красных Партизан, 26 – в пункте, организованном администрацией на базе РЭО-1.

Здесь работа налажена до автоматизма – каждая птица поступает на стол учета, маркируется с присвоением номера, волонтеры описывают ее состояние, указывают место поимки. Далее пернатой в обязательном порядке чистят клюв, промывают глаза, её осматривает ветеринарный врач, определяет степень загрязнения и дает сорбент, — говорит Председатель постоянного комитета по экологии и здравоохранению Ялтинского городского совета Александр Григориади.

Затем птицу обрабатывают крахмалом (вещество впитывает в себя мазут), моют, сушат, наблюдают за ней ночь, а утром после диагностики отправляют в парк «Тайган» на 30-дневный карантин. Отпускать в море сразу нельзя, поскольку после помывки убирается жировой слой, который предохраняет птиц от переохлаждения и отталкивает воду.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта