В Ялте прохожий сорвался в восьмиметровой подпорной стены. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему с подпорной стены в Ялте.
Сегодня днем поступил сигнал о том, что мужчина упал в русло реки с подпорной стены высотой около 8 м и травмировался. Самостоятельно передвигаться он не мог, поэтому необходима была помощь спасателей в его транспортировке из труднодоступного места к автомобилю скорой помощи. К месту происшествия выезжали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Спасатели при помощи носилок, лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю «Скорой помощи». Мужчина госпитализирован.
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С тегами: Крым-СПАС