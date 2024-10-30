В Ялте прохожий сорвался в восьмиметровой подпорной стены. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему с подпорной стены в Ялте.

Сегодня днем поступил сигнал о том, что мужчина упал в русло реки с подпорной стены высотой около 8 м и травмировался. Самостоятельно передвигаться он не мог, поэтому необходима была помощь спасателей в его транспортировке из труднодоступного места к автомобилю скорой помощи. К месту происшествия выезжали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.