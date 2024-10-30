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В Ялте прохожий сорвался в восьмиметровой подпорной стены. На помощь пришел "КРЫМ-СПАС"

В Ялте прохожий сорвался в восьмиметровой подпорной стены. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 21:37 30.10.2024

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему с подпорной стены в Ялте.

Сегодня днем поступил сигнал о том, что мужчина упал в русло реки с подпорной стены высотой около 8 м и травмировался. Самостоятельно передвигаться он не мог, поэтому необходима была помощь спасателей в его транспортировке из труднодоступного места к автомобилю скорой помощи. К месту происшествия выезжали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели при помощи носилок, лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю «Скорой помощи». Мужчина госпитализирован.

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В Ялте прохожий сорвался в восьмиметровой подпорной стены. На помощь пришел "КРЫМ-СПАС"

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