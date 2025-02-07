В Ялте прошла недельная патриотическая донорская акция «Ты в памяти и в сердце, Сталинград»

Недельная патриотическая донорская акция «Ты в памяти и в сердце, Сталинград» прошла в Ялте в филиале ГБУЗ РК «Центр крови».В честь Дня воинской славы России – Дня сокрушительного разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской битве в Великой Отечественной войне. Кровь сдали 112 человек.

Среди сдающих кровь активная молодёжь, люди разного возраста и разных профессий. Но самым многочисленным коллективом стали Росгвардейцы. Среди сдающих кровь были и участники Специальной военной операции.

Открывая Донорскую Акцию депутат Ялтинского городского совета, заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» Екатерина Дёмина поздравила всех присутствующих с Днём воинской Славы России, провела параллель с сегодняшними событиями и отметила, что от участия каждого человека зависит какой будет страна сегодня и завтра.

К военнослужащим со словами благодарности обратился Председатель Ялтинского совета Ветеранов и инвалидов войны и труда, и правоохранительных органов, подполковник запаса Юрий Кириллов. Он поблагодарил сегодняшних Защитников за обеспечение безопасности и мира, а также, за участие в таком важном и жизненно необходимом деле. Юрий Михайлович также выразил слова благодарности профессиональной команде медицинских работников.

Представитель Росгвардейцев в своём выступлении напомнил исторические факты, о том, что в Сталинградской битве отличилась 10 стрелковая дивизия войск НКВД СССР. Она одна из первых встретила и отразила нацистское шествие на берега Волги. Показывая примеры мужества и храбрости, хорошо обученные защитники не уступали ни пяди родной земли, наносили врагу ощутимые потери. Росгвардия России сегодня является достойным приемником войск НКВД.

Также, офицер отметил, что военнослужащие всегда оказывают помощь и поддержку всем, кто в этом нуждается. А донорство как раз является очень важной и необходимой помощью.

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

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