В Ялте прошла патриотическая Донорская акция «В жизни всегда есть место Подвигу»

В рамках Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» в Ялте с 5 по 7 мая прошла патриотическая Донорская акция «В жизни всегда есть место Подвигу», которая объединила 86 активных жителей города.
Организаторами мероприятия традиционно выступили ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система». В рамках проведения донорской акции «В жизни всегда есть место Подвигу» народный фотоклуб «Ялта» структурного подразделения «Ялтинский центр культуры» МБУК «ЯЦКС» руководитель коллектива Вадим Зюзин подготовил фотовыставку «Герои победного мая».
Присоединиться к добровольным сдачам крови можно было на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») на улице Свердлова, 14.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации координатора донорского движения города Ялта Екатерины Дёминой)
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