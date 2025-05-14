Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | В Ялте прошла патриотическая Донорская акция «В жизни всегда есть место Подвигу»
Новости Республики
В Ялте прошла патриотическая Донорская акция «В жизни всегда есть место Подвигу»
фото координатора донорского движения города Ялта Екатерины Дёминой

В Ялте прошла патриотическая Донорская акция «В жизни всегда есть место Подвигу»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:32 14.05.2025

В рамках Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» в Ялте с 5 по 7 мая прошла патриотическая Донорская акция «В жизни всегда есть место Подвигу», которая объединила 86 активных жителей города.

Организаторами мероприятия традиционно выступили ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система». В рамках проведения донорской акции «В жизни всегда есть место Подвигу» народный фотоклуб «Ялта» структурного подразделения «Ялтинский центр культуры» МБУК «ЯЦКС» руководитель коллектива Вадим Зюзин подготовил фотовыставку «Герои победного мая».

Узнайте больше:  В селе Громовка под Судаком строят фельдшерско-акушерский пункт

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно было на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») на улице Свердлова, 14.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации координатора донорского движения города Ялта Екатерины Дёминой)

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранение Крыма

здравоохранение Крыма

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x