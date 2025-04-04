В Ялте простились с ветераном Великой Отечественной войны Антониной Фёдоровной Крапивой

Церемония прощания прошла на Ялтинском городском кладбище. Проститься с ветераном Великой Отечественной войны пришли родные, близкие, Росгвардейцы, военнослужащие, представители администрации, военкомата, заместитель председателя Ялтинского городского совета Евгений Хрычёв, депутаты Ялтинского городского совета Олег Копылов, Энвер Эбуев, Екатерина Дёмина, Председатель совета ветеранов, подполковник Юрий Кириллов, инспектор Администрации Анатолий Елясин. В этот день было сказано много хороших, добрых слов, наполненных благодарностью, любовью и почтением. Искренние слова соболезнования родным и близким передали Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации города Ялта Янина Павленко. Церемония прошла с воинскими почестями — почётный караул с государственными флагами страны, три памятных залпа под Гимн Российской Федерации, охапки цветов.

Антонина Фёдоровна Крапива прожила долгую, полную испытаний и свершений жизнь. Она родилась 27 августа 1923 года в Полтавской области. Боевой путь начала с Краснодарского края. Храброй девушке было всего 18 лет. В Великую Отечественную войну она работала хирургической медсестрой в эвакуационном госпитале. Антонина Фёдоровна старшина медслужбы, участвовала в боевых операциях на Украине, Кавказе, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польше. В дни большого наплыва раненных, и днём и ночью оказывала им помощь — делала перевязки и небольшие операции самостоятельно. Чуткая и заботливая к запросам и нуждам пользовалась большим авторитетом и любовью. Во время войны юная Антонина возвратила в строй тысячи советских солдат и офицеров. Страна отметила такой достойный вклад в Победу. Антонина Фёдоровна была награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», представлялась к Ордену «Красная Звезда!». В марте этого года со всеми почестями ветерану была вручена юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В Ялту Антонина Фёдоровна с семьей переехали в победный 1945 год. Много трудилась. Воспитала двоих сыновей и внука.

Вечная память.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта