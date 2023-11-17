В Ялте работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту работал на набережной Ялты у памятника Ленину и несмотря на прохладную погоду вызвал интерес прохожих.
От действующих военных здесь каждый желающий мог получить исчерпывающую информацию о службе, осмотреть современное стрелковое оружие и главное — записаться в ряды наших защитников, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
Она также напомнила, что два основных требования к желающим служить по контракту – возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Янина Павленко также подчеркнула, что записаться на службу по контракту могут и женщины, у которых есть медицинское или радиоэлектронное образование (связистки), а также те, кто окончил курсы управления БПЛА.
Подробную информацию можно получить на сайте службапоконтракту.рф, или обратившись на Горячую линию по номеру 117.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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