В Ялте работают Школы здоровья: кардиологии, эндокринологии, памяти, гастроэнтерологии. Как записаться?

Продолжается запись желающих посещать Школы здоровья, которые работают в поликлинике №1 ЯММЦ ФМБА России.

График занятий:

Школа кардиологии — по понедельникам с 14.30;

Школа эндокринологии — по средам с 12.00;

Школа памяти — по четвергам с 14.00;

Школа гастроэнтерологии — по пятницам с 15.00.

На занятия приглашаются пациенты, у которых имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения, проблемы с запоминанием. Однако посещать Школы здоровья могут и абсолютно здоровые люди в целях самообразования и профилактики, родственники пациентов.

Школы здоровья ведут доктора ЯММЦ ФМБА России — они дают слушателям теоретическую базу, отвечают на вопросы, предлагают практические рекомендации и разбирают конкретные случаи заболеваний.

Записаться в Школы здоровья можно в холле поликлиники №1. На стойке гардеробной имеется специальный журнал, в который все желающие могут внести свои данные и контакты, выбрать определенную Школу . По мере комплектации групп специалисты колл-центра свяжутся с записавшимися и пригласят их на занятия.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК