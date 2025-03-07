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В Ялте разыскивают пострадавших от мошеннических действий при решении имущественных и финансовых вопросов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:23 07.03.2025

Сотрудники УМВД России в Ялте устанавливают граждан, пострадавших от мошеннических действий 34-летнего жителя г. Алупки, который предлагал помощь в затруднительных ситуациях при решении различных правовых, имущественных и финансовых вопросов.

Следствием установлено, что злоумышленник находил доверчивых граждан, обещал им скорейшее разрешение сложностей в вопросах правового характера за определенную сумму денежных средств. Одна из потерпевших, доверившись уговорам мошенника, перевела на его банковский счет около 85 тысяч рублей. Мужчина же в свою очередь пообещал решить вопрос с получением водительского удостоверения, однако, забрав предоплату, скрылся. Похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель г. Алупка, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом ОП № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Сотрудники полиции обращаются к гражданам!

Если вы пострадали от действий злоумышленника сообщите об этом по телефону дежурной части +7 (3654) 422-28-25 или по номеру 102.

от мошеннических действий

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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