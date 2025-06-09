В Ялте с 10 по 20 июня пройдёт Донорская акция «Я спасаю жизни»

Для чего нужна донорская кровь?

Донорская кровь уникальна — искусственной альтернативы компонентам крови не существует. Переливание крови может потребоваться для эффективного лечения пациентов с онкологическими, гематологическими заболеваниями; для женщин и новорожденных после тяжелых родов; людям во время проведения сложных операций, при травмах, после ДТП при тяжелых кровотечениях.

Кроме того, компоненты крови используются в производстве ряда лекарств и препаратов.

Организаторами Донорской акции «Я спасаю жизни» традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. В эту донорскую акцию 12 и 13 июня праздничные дни.

Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

Сейчас особенно приветствуется командное донорство: организаций, предприятий, общественных объединений, коллективов.