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В Ялте с 10 по 20 июня пройдёт Донорская акция «Я спасаю жизни»
фото предоставлено организаторами акции

В Ялте с 10 по 20 июня пройдёт Донорская акция «Я спасаю жизни»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 17:50 09.06.2025

Донорская акция «Я спасаю жизни» в Ялте пройдет в честь Всемирного дня донора крови (14 июня) в рамках Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества».

Само слово «донор» происходит от латинского «danare» – дарить, потому что зачастую доноры дарят другим не просто кровь, но и жизнь.Дата была выбрана не случайно: именно в этот день, 14 июня, родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер (1868–1943), получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека, — отмечают организаторы. 

Для чего нужна донорская кровь?

Донорская кровь уникальна — искусственной альтернативы компонентам крови не существует. Переливание крови может потребоваться для эффективного лечения пациентов с онкологическими, гематологическими заболеваниями; для женщин и новорожденных после тяжелых родов; людям во время проведения сложных операций, при травмах, после ДТП при тяжелых кровотечениях.

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Кроме того, компоненты крови используются в производстве ряда лекарств и препаратов.

Организаторами Донорской акции «Я спасаю жизни» традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. В эту донорскую акцию  12 и 13 июня  праздничные дни.

Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

Сейчас особенно приветствуется командное донорство: организаций, предприятий, общественных объединений, коллективов.

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