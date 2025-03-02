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В Ялте семьям вручили свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение или строительство жилья
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте семьям вручили свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение или строительство жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 02.03.2025

Постановлением Правительства Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверждены Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. Для молодых семей, которые имеют одного и более детей, размер выплаты составляет 35% от расчетной стоимости. На эти цели из Федерального бюджета выделено более 9 млн.

Спасибо Президенту страны и Главе Республики Крым, уделяющим большое внимание улучшению жилищных условий людей. Отдельная благодарность Янине Петровне Павленко, для которой комфорт ялтинцев является одним из приоритетов в работе, — отмечает Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

В каждой из семей – по четыре ребенка, а молодая мамочка Мария Терехова уже в ожидании пятого. Поздравляю будущих новоселов! Пусть приобретенное в скором времени жилье будет комфортным и уютным!, — говорит первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов.

Все желающие молодые семьи могут получить консультацию в Управлении жилищной политики каждый четверг (с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00). Наши специалисты подробно расскажут о всех программах, необходимых условиях и пакете документов. Отмечу, что преимущество имеют многодетные и те семьи, члены которых принимают участие в Специальной военной операции.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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