В Ялте состоялась благотворительная акция «Белый цветок»

Праздник добра полностью воссоздал дух начала XX века: звучала живая музыка, участники в изящных костюмах кружились в вальсе, а повсюду царил главный символ акции — белая ромашка, сделанная руками детей. Центрами событий стали благотворительные ярмарки, где можно было приобрести выпечку, сувениры и поделки, созданные учениками. Все вырученные средства будут направлены в АНО «Крымский детский хоспис» и благотворительный фонд «Будем милосердны» для помощи сверстникам с тяжелыми заболеваниями.

Одну из таких ярмарок в Ливадийской школе имени Героя Советского Союза П.А. Рассадкина посетили Глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Традиции благотворительности, заложенные в нашем городе царской семьей, живы и крепнут. Видеть, как двор школы на один день превращается в пространство добра, где звучат трогательные песни в исполнении детей, а их поделки находят своих благодарных покупателей — дорогого стоит. Спасибо всем участникам акции за доброту души, милосердие и сострадание, — отметил Константин Шимановский. «Белый цветок» вновь расцвел в Ялте, и это невероятно радует. Наш когда-то почти домашний праздник добра в Ливадии вырос в настоящее движение. Сегодняшняя акция — это бесценный урок единения и человечности для наших деток. Они своими силами, с открытым сердцем, стараются помочь тем, кто в этом нуждается. Пока мы едины и милосердны, нас никто не победит, — поделилась впечатлениями Янина Павленко.

Организаторы подчеркивают, что «Белый цветок» — это важнейшее воспитательное мероприятие, которое учит детей с малых лет быть отзывчивыми и ответственными.

Масштаб, с которым проходит «Белый цветок» в Ялте, впечатляет. Вовлеченность образовательных учреждений, искренняя активность детей и родителей показывают, насколько ялтинцам близки идеи взаимопомощи. Акция наглядно демонстрирует, что доброта и желание помочь и есть та сила, которая создает настоящее чудо, — добавил заместитель главы администрации города Ялты Ренард Кутковский.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта