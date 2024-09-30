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В Ялте состоялась IX специализированная медицинская выставка «Здравоохранение. Крым 2024»
фото: пресс-служба Министерства здравоохранение РК

В Ялте состоялась IX специализированная медицинская выставка «Здравоохранение. Крым 2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:06 30.09.2024

В Ялте прошла IX специализированная медицинская выставка «Здравоохранение. Крым 2024». Мероприятие объединило на своей площадке ведущих производителей оборудования и медицинских изделий, представителей фармакологических компаний, медицинских работников и научное сообщество.

В рамках экспозиции выставки около 70 компаний из различных регионов России представили последние достижения в области медицинской промышленности, продемонстрировали отечественные и зарубежные разработки.  В течение трёх дней работы выставки состоялись конференции по кардиологии, непрерывному медицинскому образованию и аккредитации медработников, онкологии, лучевой диагностике и др. Участие в них приняли более 200 слушателей. Спикерами выступили эксперты из Крыма, Санкт-Петербурга и Москвы. Также прошел круглый стол «Глобальные направления развития санаторно-курортной отрасли», в котором с докладом о деятельности санаторно-курортных учреждений Минздрава Крыма выступил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский. Спикеры обсудили вопросы более активного использования курортного потенциала республики, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

IX специализированную медицинскую выставку «Здравоохранение. Крым 2024» посетили свыше двух тысяч человек. Мероприятие было организовано ООО «ЭКСПОКРЫМ» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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