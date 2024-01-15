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В Ялте сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности нарушителя. А нечего на «красный» проскакивать

В Ялте сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности нарушителя. А нечего на «красный» проскакивать

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:59 15.01.2024

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля Nissan, который грубо нарушил ПДД. Установлено, что 11.01.2024 года в 22:18 в Ялте на ул. Московская водитель — 41-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan, осуществил проезд на запрещенный (красный) сигнал светофора, чем грубо нарушил требования п.п. 6.2, 6.13 ПДД РФ. В ходе проверки документов выяснилось, что автомобиль снят с учета. У нарушителя изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства и регистрационные знаки, — рассказали в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.12 и ч.1 ст 12.1 КоАП РФ. Нарушителю предстоит выплатить штрафы.

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