В Ялте сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности нарушителя. А нечего на «красный» проскакивать

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля Nissan, который грубо нарушил ПДД. Установлено, что 11.01.2024 года в 22:18 в Ялте на ул. Московская водитель — 41-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan, осуществил проезд на запрещенный (красный) сигнал светофора, чем грубо нарушил требования п.п. 6.2, 6.13 ПДД РФ. В ходе проверки документов выяснилось, что автомобиль снят с учета. У нарушителя изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства и регистрационные знаки, — рассказали в МВД по РК.