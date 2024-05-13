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В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 17:27 13.05.2024

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля «Reno Logan», который грубо нарушил требования п. 6.2 ПДД РФ, осуществив проезд на запрещенный (красный) сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты провели проверку и установили, что 2 мая, в 14:00 на 202 км участка автодороги «граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта», 24-летний местный житель, управляя автомобилем «Reno Logan», проехал на запрещённый сигнал светофора. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 1 000 рублей, — сообщили в МВД по РК.

Госавтоинспекция Крыма призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, быть внимательными на дорогах и напоминает о том, что не стоит торопиться, ведь дорога не прощает ошибок.

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