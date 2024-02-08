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В Ялте сотрудники Госавтоинспекции выписали нерадивой автоледи десяток протоколов
Фото: pikist.com

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции выписали нерадивой автоледи десяток протоколов

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:00 08.02.2024

В соцсети пользователей возмутило поведение водителя автомобиля BMW, который грубо нарушал ПДД, не однократно выезжал на полосу встречного движения, многократно превышая установленную скорость движения, создавая угрозу жизни и здоровья другим участникам дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты установили личность нарушителя и провели проверку. Оказалось, за рулем автомобиля находилась жительница Симферополя, 1993 года рождения.

В отношении водителя составлено 10 административных материалов, на общую сумму более 30 000 рублей, из которых 6 по ч. 4 ст. 12.15 (выезд на встречную полосу движения через сплошную линию дорожной разметки), 3 материала по ч. 1 ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда) и 1 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности).

В случае повторного нарушения к водителю будут применены более жесткие санкции, предусмотренные ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ — лишение права управления транспортными средствами сроком на один год, — сообщили в МВД по РК.

Госавтоинспекция Крыма призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД.

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