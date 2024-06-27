В Ялте сотрудники изобличили мошенническую схему попытки приобретения прав на чужое имущество

По материалам, собранным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялте, установлено, что 51-летний бывший сотрудник городской Администрации разработал преступный план, направленный на приобретение через подставных лиц права собственности на квартиры с последующей их продажей. Недвижимое имущество находилось в строящемся на ялтинском побережье доме, не состоящем на балансе города. В процессе реализации задуманного экс-чиновник собрал необходимые документы, подыскал подельников-исполнителей, а также финансировал преступную деятельность. Созданная им организованная группа занималась подделкой договоров долевого участия сторонних лиц в строительстве многоквартирного дома для дальнейшего их использования при оформлении права собственности на квартиры, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось пресечь факт мошенничества и предотвратить процедуру приобретения права собственности на чужое имущество в количестве 9 квартир рыночная стоимость которых по предварительным данным составляет более 50 млн. руб., которая будет точно установлена по итогам экспертной оценки.

Проведены санкционированные обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела, в результате которых изъяты образцы документов, поддельные договоры купли-продажи, мобильные телефоны и ноутбуки, содержащие переписку, изобличающую сговор и преступную деятельность.

Сотрудниками ялтинской полиции 51-летний организатор мошеннической схемы задержан на посту ДПС «Керчь» при попытке скрыться от органов предварительного следствия. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне один из его подельников также был задержан и находится на подписке о невыезде.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех участников преступного сговора.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым