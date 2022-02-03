В Ялте сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли мужчину от необдуманного поступка

Историю спасения в Ялте рассказала пресс-служба МВД по РК. Все началось с телефонного звонка в дежурную часть полиции. 51-летний мужчина сообщил, что он находится в критической ситуации, которая может повлечь необратимые последствия.

Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному адресу сотрудников патрульно-постовой службы. Прибыв на место, прапорщик полиции Станислав Алиферович и лейтенант полиции Андрей Рубан обнаружили в ванной комнате мужчину, который успел совершить необдуманный поступок. Полицейские незамедлительно бросились к нему, успев сохранить человеку жизнь. Жителя Ялты передали бригаде «Скорой помощи», — сообщает пресс-служба.

Своевременные и грамотные действия сотрудников патрульно-постовой службы полиции позволили спасти мужчину и избежать необратимые последствия.

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