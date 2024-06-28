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В Ялте сотрудники уголовного розыска задержали юношу, подозреваемого в ограблении

В Ялте сотрудники уголовного розыска задержали юношу, подозреваемого в ограблении

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:40 28.06.2024

В полицию Ялты с заявлением обратился 23-летний приезжий молодой человек. Потерпевший сообщил, что на одной из улиц, расположенных в центральной части города, неизвестный мужчина похитил принадлежащую ему сумку с личными вещами. Сумма причиненного ущерба составила 29 тысяч рублей.

Установлено, что во время вечерней прогулки к потерпевшему обратился незнакомец. Злоумышленник подъехал на гироскутере и предложил помощь в транспортировке тяжелой сумки, которая была в руках у заявителя. Молодой человек был приятно удивлен и, доверившись собеседнику, передал сумку, в которой находились мобильный телефон, денежные средства, ювелирное изделие и документы. Заполучив желаемое, подозреваемый скрылся с чужим имуществом на своем гироскутере, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось в кратчайшие сроки задержать злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель.

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Молодой человек дал признательные показания. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество.

Дознавателем отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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