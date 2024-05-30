В Ялте сотрудники задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 50 свертков и емкость с порошкообразным веществом белого цвета, банковские карты, мобильный телефон, весы и фасовочный материал. Со слов злоумышленника, обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком «Соль», которое он приобрел посредством сети Интернет с целью дальнейшего сбыта на территории г. Ялты путем размещения закладок, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Заключение экспертов, подтвердило показания задержанного. Представленное на исследование вещество, общей массой 99,31 г, содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона.

Как рассказали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялте, N-метилэфедрон, так называемая «Соль» – высокотоксичный и очень концентрированный синтетический наркотик. Его особенностью является быстрое формирование зависимости, а вследствие этого – и ухудшение самочувствия, хроническая депрессия, истощение организма. Одной дозы достаточно для возникновения повторного влечения к веществу.

В отношении злоумышленника следователем УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым