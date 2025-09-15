В Ялте стартовал новый заочный конкурс фестиваля «Гринландии»

— «Этот день Победы» (песни, посвященные 80-летию Великой Победы)

— «СВОих Россия не бросает» (о героях и воинском подвиге);

— «С чего начинается Родина» (о большой и малой родине);

— «Когда ты станешь большим» (о семейных ценностях).

С подробным положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте «Гринландии» grinlandia.ru.

Заявки на заочный конкурс принимаются с 1 сентября 2025г. по 30 марта 2026г. по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» vk.com/grinlandia_fest.

По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Из их числа жюри конкурса, которое возглавляют заслуженный артист России Сергей Трофимов и популярный поэт-песенник Александр Шаганов, назовет имена лауреатов в каждой номинации. Все лауреаты получат денежные призы и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который пройдет в июле 2026 года.

источник: пресс-служба администрации Ялты