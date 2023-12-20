В Ялте суд наказал водителя грузовика, виновного в ДТП с пострадавшим ребёнком

В Ялте вынесен приговор по уголовному делу о ДТП с грузовым автомобилем, который сбил подростка и упал на административное здание. Водитель (житель Севастополя) признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Об этом ДТП — ЗДЕСЬ.

В суде установлено, что 26 мая текущего года мужчина управлял грузовым автомобилем марки «Шакман», в котором находилось более 25 тонн асфальтобетонной смеси. Двигаясь по улице Блюхера в городе Ялте, подсудимый избрал неправильные приемы управления транспортным средством, что в процессе движения привело к перегреву тормозной системы, снижению эффективности и ее дальнейшему отказу. После потери контроля над транспортным средством грузовик выехал на тротуар, где совершил наезд на подростка, 2008 года рождения и административное здание. Потерпевший в результате дорожно-транспортного происшествия получил множественные травмы и был госпитализирован. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Подробно о состоянии пострадавшего мальчика — ЗДЕСЬ.