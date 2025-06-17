В Ялте теперь есть мурал, посвященный крымскому гроссмейстеру Сергею Карякину и его тренеру Владимиру Першину

Церемонию открытия мурала посетили и сами его герои – Сергей Карякин и Владимир Першин.

Мурал размером 2,5 на 8 м выполнен на стене просторного помещения для занятий шахматами. Его авторами стали известные ялтинские художники Алексей и Дарина Орловы и Дмитрий и Платон Давыдовы.

Сергей Карякин и Владимир Першин пообщались с воспитанниками школы, провели автограф- и фотосессию.

Ну а завершилось мероприятие сеансом одновременной игры, в которой Сергею Карякину оппонировал 41 ялтинский шахматист, младшему из которых, Давиду Гидляну, всего пять лет, а самому старшему, Владимиру Шапке, – 87!

источник: «Крымский спорт»

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