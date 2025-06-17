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Новости Республики
В Ялте теперь есть мурал, посвященный крымскому гроссмейстеру Сергею Карякину и его тренеру Владимиру Першину
фото предоставлено Екатериной Дёминой (источник - "Крымский спорт")

В Ялте теперь есть мурал, посвященный крымскому гроссмейстеру Сергею Карякину и его тренеру Владимиру Першину

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:31 17.06.2025

В Ялте в зале МБУ ДО «Спортивная школа – учебно-тренировочный центр «Авангард» ко Дню России открыли патриотический мурал, посвященный крымскому гроссмейстеру, ныне сенатору Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергею Карякину и его тренеру Владимиру Першину. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщила депутат Ялтинского городского совета Екатерина Дёмина.

Церемонию открытия мурала посетили и сами его герои – Сергей Карякин и Владимир Першин.

Мурал размером 2,5 на 8 м выполнен на стене просторного помещения для занятий шахматами. Его авторами стали известные ялтинские художники Алексей и Дарина Орловы и Дмитрий и Платон Давыдовы.

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Сергей Карякин и Владимир Першин пообщались с воспитанниками школы, провели автограф- и фотосессию.

Ну а завершилось мероприятие сеансом одновременной игры, в которой Сергею Карякину оппонировал 41 ялтинский шахматист, младшему из которых, Давиду Гидляну, всего пять лет, а самому старшему, Владимиру Шапке, – 87!

источник: «Крымский спорт»

 

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