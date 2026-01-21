В Ялте уничтожили немецкую 250-килограммовую авиабомбу времен войны

В городе Ялте во время строительных работ на промышленной зоне была обнаружена авиабомба SD-250 немецкого производства времен Великой Отечественной войны. При обследовании опасной находки пиротехниками специализированного отряда главного управления МЧС России по Республике Крым выявлено, что бомба может быть транспортирована, взрыватели не повреждены, — говорится в сообщении.
Авиабомбу массой 250 кг уничтожили на специальном полигоне вне населенных пунктов с соблюдением всех правил безопасности и мер предосторожности.
Спасатели напоминают о строгом соблюдении правил при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные. Необходимо быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить в полицию и в МЧС России.
источник: ТАСС
