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В Ялте установили участника мошеннической схемы - подозревают в хищении 2 миллионов рублей у крымчан
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

В Ялте установили участника мошеннической схемы — подозревают в хищении 2 миллионов рублей у крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:25 14.01.2025

В полицию Ялты поступил ряд заявлений от граждан. Во всех случаях местные жители сообщили о том, что попали на уловку мошенников и передали неизвестным крупные суммы денежных средств.

В первом случае жертвой обмана стала 70-летняя пенсионерка, которой через один из мессенджеров позвонила неизвестная и представилась сотрудником госпредприятия. Мошенница в ходе диалога выведала необходимую ей информацию и уговорила потерпевшую передать 650 тысяч рублей.

Во втором случае пострадавшей оказалась 64-летняя женщина. Ей на мобильный телефон позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и под предлогом уберечь деньги от мошенников подтолкнул отдать курьеру свыше 1 миллиона рублей.

В результате слаженных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска г. Ялты совместно с коллегами из г. Феодосии и г. Керчи задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 46-летний житель г. Керчи. Злоумышленник задержан по месту жительства, от него поступили признательные показания.

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Оперативники узнали, что подозреваемый, желая подработать, согласился на участие в преступной схеме. Мужчина получал в мессенджере от «куратора» сообщения с указанием адресов, где необходимо забирать денежные средства. Установлено, что ранее судимый житель Керчи также причастен и к иным эпизодам мошенничества, совершенным на территории Республики Крым.

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

 

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