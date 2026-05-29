В Ялте возбудили уголовное дело по факту грабежа с применением насилия

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:28 29.05.2026

В полицию города обратился 41‑летний местный житель: он заявил, что подвергся нападению. Потерпевший сообщил, что неизвестный нанёс ему телесные повреждения, а также похитил кроссовки и олимпийку – в последней находился мобильный телефон. Сумма причинённого ущерба превысила 19 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на поступившее сообщение и незамедлительно приступили к оперативно‑розыскным мероприятиям. В результате проведённых действий был задержан 21‑летний житель Ялты. Задержанный признал свою вину и рассказал, что инцидент произошёл на фоне словесного конфликта с потерпевшим – в тот момент подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подтвердил, что нанёс заявителю один удар рукой в область головы, после чего похитил его вещи и скрылся с места преступления.

Кроме того, подозреваемый уточнил, что похищенные кроссовки и олимпийку он впоследствии выбросил, а мобильный телефон оставил себе. В ходе следствия потерпевшему частично возместили причинённый ущерб и вернули мобильный телефон.

Следственный отдел УМВД России «Ялтинское» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

