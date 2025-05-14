В Ялте встретили участника Великой Отечественной Анатолия Медведя, вернувшегося домой с Парада Победы

Самые добрые слова поздравлений с Великой Победой Анатолию Яковлевичу направили Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Во встрече также приняли участие кадеты Ялтинской средней школы № 11, которые с гордостью несут имя Анатолия Яковлевича, а сам ветеран с нежностью называет их «Мои медвежата». Школьники прошли перед фронтовиком торжественным парадом, а песню «День Победы» в едином патриотическом порыве пели всей площадью.

Анатолий Яковлевич поблагодарил ялтинцев за такой достойный приём и рассказал о своей поездке.

Справка:

Анатолий Медведь родился 3 декабря 1926 года в Бериславе в Херсонской области. На фронт пошел, «прибавив» себе возраст самостоятельных решений. Воевал в 5-й воздушно-десантной дивизии, в составе Второго, а затем Третьего Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. За боевые заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом «Красной Звезды», орденом «Богдана Хмельницкого», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другими наградами.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации Екатерины Дёминой)