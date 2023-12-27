В Ялте выявили 3 транспортных средства с задолженностью по штрафам на общую сумму до 100 тысяч рублей

В рамках проводимого мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции г. Ялты совместно с ФССП выявлены три водителя транспортных средств с задолженностью по оплате штрафов.
У первого собственника транспортного средства (юридическое лицо) выявлены неоплаченные штрафы на общую сумму 9 000 рублей; у 2-го собственника транспортного средства (физическое лицо) административный штраф по материалу Госавтоинспекции в размере 30 000 рублей; у 3-го собственника транспортного средства (физическое лицо) по исполнительному производству имелась задолженность в размере 42 000 рублей. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов составили акт описи ареста на транспортные средства. Автомобили оставлены должникам на ответственное хранение. В случае, если они не погасят задолженность в установленный законодательством срок, их имущество будет передано на реализацию, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Госавтоинспекция напоминает, что уклонение от уплаты штрафа влечет за собой административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, где судебными органами принимается решение о назначении наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы от неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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