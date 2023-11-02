В Ялте выявили и поставили на учёт еще несколько объектов культурного наследия

Два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. По информации главы администрации Ялты Янина Павленко, среди них построенная в 1905 году дача «Серые дрозды» на улице Чернова, которая в разное время была домом для многих известных людей, в том числе для художницы Валентины Цветковой, которая изобразила особняк на одной из своих работ.

Интересны и принадлежащий вдове генерал-лейтенанта фон Депп псевдоготический «Замок Черномора» на Павленко и стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи. Теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен. Следующий этап – включение в реестр ОКНов, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.

Она также поблагодарила всех, кто участвовал в данном процессе – специалистов Департамента архитектуры и градостроительства и лично Анастасию Теплыгину, исследователя Ларису Лысову, историко-литературный музей, Министерство культуры Крыма во главе с Татьяной Манежиной и ее заместителя Андрея Ростенко, который курирует данное направление.

В свою очередь, начальник отдела эстетики и архитектурного облика Департамента архитектуры и градостроительства Анастасия Теплыгина добавила, что всего в 2022-2023 годах администрацией, общественными организациями и ялтинцами выявлено свыше 70 ОКНов, а с 2014 — более 200.

Работу по сохранению наших памятников архитектуры, нашего культурного наследия обязательно продолжим, — подчеркивает Анастасия Теплыгина.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта