Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Ялте выявили и поставили на учёт еще несколько объектов культурного наследия
актуально в республике
В Ялте выявили и поставили на учёт еще несколько объектов культурного наследия

В Ялте выявили и поставили на учёт еще несколько объектов культурного наследия

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 21:17 02.11.2023

Два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. По информации главы администрации Ялты Янина Павленко, среди них построенная в 1905 году дача «Серые дрозды» на улице Чернова, которая в разное время была домом для многих известных людей, в том числе для художницы Валентины Цветковой, которая изобразила особняк на одной из своих работ.

Интересны и принадлежащий вдове генерал-лейтенанта фон Депп псевдоготический «Замок Черномора» на Павленко и стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи. Теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен. Следующий этап – включение в реестр ОКНов, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.

Она также поблагодарила всех, кто участвовал в данном процессе – специалистов Департамента архитектуры и градостроительства и лично Анастасию Теплыгину, исследователя Ларису Лысову, историко-литературный музей, Министерство культуры Крыма во главе с Татьяной Манежиной и ее заместителя Андрея Ростенко, который курирует данное направление.

Узнайте больше:  «Зеленстрой»: в Ялте - обработка зеленых насаждений от вредителей и болезней

В свою очередь, начальник отдела эстетики и архитектурного облика Департамента архитектуры и градостроительства Анастасия Теплыгина добавила, что всего в 2022-2023 годах администрацией, общественными организациями и ялтинцами выявлено свыше 70 ОКНов, а с 2014 — более 200.

Работу по сохранению наших памятников архитектуры, нашего культурного наследия обязательно продолжим, — подчеркивает Анастасия Теплыгина.

В Ялте выявили и поставили на учёт еще несколько объектов культурного наследия В Ялте выявили и поставили на учёт еще несколько объектов культурного наследия

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.