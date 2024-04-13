В Ялте выявили транспортное средство с задолженностью на общую сумму до 300 тысяч рублей

В ходе проверки документов инспекторами установлено у владельца автомобиля наличие неоплаченной задолженности по налогам и сборам на сумму, превышающую 300 тысяч рублей. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов составили акт описи ареста на транспортное средство. Автомобиль передан родственнику владельца, находившегося за рулём при остановке транспортного средства, на ответственное хранение. Если должник не погасит задолженность в установленный законодательством срок, его имущество будет передано на реализацию, — отмечают в пресс-службе МВД по РК.

Госавтоинспекция напоминает, что уклонение от уплаты штрафа влечет за собой административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, где судебными органами принимается решение о назначении наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы от неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым