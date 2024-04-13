Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Ялте выявили транспортное средство с задолженностью на общую сумму до 300 тысяч рублей
актуально в республике
В Ялте выявили транспортное средство с задолженностью на общую сумму до 300 тысяч рублей

В Ялте выявили транспортное средство с задолженностью на общую сумму до 300 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:16 13.04.2024

Сотрудниками ялтинской Госавтоинспекции при совместном рейде с ФССП был остановлен автомобиль AUDI.

В ходе проверки документов инспекторами установлено у владельца автомобиля наличие неоплаченной задолженности по налогам и сборам на сумму, превышающую 300 тысяч рублей. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов составили акт описи ареста на транспортное средство. Автомобиль передан родственнику владельца, находившегося за рулём при остановке транспортного средства, на ответственное хранение. Если должник не погасит задолженность в установленный законодательством срок, его имущество будет передано на реализацию, — отмечают в пресс-службе МВД по РК. 

Госавтоинспекция напоминает, что уклонение от уплаты штрафа влечет за собой административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, где судебными органами принимается решение о назначении наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы от неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму разыскивают двух пропавших мужчин: Евгения Комарщука и Владимира Крутихина

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.