В Ялте задержали подозреваемого в двойном убийстве — семейный конфликт перерос в поножовщину

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по месту жительства обнаружены тела двух женщин с множественными ножевыми ранениями. Слаженные действия сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из УМВД России по г. Ялте позволили в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний родственник убитых. Со слов задержанного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в конфликт с мамой и бабушкой, в результате которого нанес женщинам несколько ударов ножом, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.