В Ялте задержали подозреваемого в двойном убийстве — семейный конфликт перерос в поножовщину

29 мая в дежурную часть полиции Ялты поступило заявление о пропаже двух местных жительниц. Со слов заявителя пожилая женщина и ее 53-летняя дочь уже около двух недель не выходят на связь.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по месту жительства обнаружены тела двух женщин с множественными ножевыми ранениями. Слаженные действия сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из УМВД России по г. Ялте позволили в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний родственник убитых. Со слов задержанного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в конфликт с мамой и бабушкой, в результате которого нанес женщинам несколько ударов ножом, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Покидая дом, мужчина забрал деньги и телефоны потерпевших, предварительно удалив историю звонков, сломал сим-карты и сжег документы убитых женщин. Несмотря на попытки замести следы преступления и скрыться в другом городе, ялтинец был задержан.
Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы Следственного комитета.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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