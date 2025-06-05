Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Ялте задержали подозреваемого в двойном убийстве — семейный конфликт перерос в поножовщину
Новости Республики
В Ялте задержали подозреваемого в двойном убийстве - семейный конфликт перерос в поножовщину
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

В Ялте задержали подозреваемого в двойном убийстве — семейный конфликт перерос в поножовщину

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:55 05.06.2025

29 мая в дежурную часть полиции Ялты поступило заявление о пропаже двух местных жительниц. Со слов заявителя пожилая женщина и ее 53-летняя дочь уже около двух недель не выходят на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по месту жительства обнаружены тела двух женщин с множественными ножевыми ранениями. Слаженные действия сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из УМВД России по г. Ялте позволили в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний родственник убитых. Со слов задержанного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в конфликт с мамой и бабушкой, в результате которого нанес женщинам несколько ударов ножом, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Покидая дом, мужчина забрал деньги и телефоны потерпевших, предварительно удалив историю звонков, сломал сим-карты и сжег документы убитых женщин. Несмотря на попытки замести следы преступления и скрыться в другом городе, ялтинец был задержан.

Узнайте больше:  В Ялте задержали подозреваемую в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков

Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы Следственного комитета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МВД России в Крыму

МВД России в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.