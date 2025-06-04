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Новости Республики
В Ялте задержали подозреваемую в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков
источник фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Ялте задержали подозреваемую в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:19 04.06.2025

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Ялте установлена причастность 27-летней жительницы г. Ялты к преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

По месту жительства подозреваемой оперативники провели осмотр, в результате которого обнаружили и изъяли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом синтетического происхождения. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружены фотографии с координатами мест тайников-закладок с наркотическими веществами. По указанным местам обнаружены и изъяты 16 свертков с запрещенными веществами. Со слов задержанной, изъятое является наркотиками, которые она планировала сбыть через сеть Интернет, путем оборудования тайников на территории города, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Экспертиза показала, что изъятые вещества содержат в своем составе наркотические средства: общей массой 18,89 г – производные N-метилэфедрона и мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 14, 79 г.

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Следственным отделом УМВД России по г. Ялте в отношении подозреваемой возбуждено шестнадцать уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере» и одно по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Фигурантке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее судимой жительнице Ялты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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