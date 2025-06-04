В Ялте задержали подозреваемую в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков

Экспертиза показала, что изъятые вещества содержат в своем составе наркотические средства: общей массой 18,89 г – производные N-метилэфедрона и мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 14, 79 г.

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте в отношении подозреваемой возбуждено шестнадцать уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере» и одно по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Фигурантке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее судимой жительнице Ялты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым