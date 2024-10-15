В Ялте задержали редкую любительницу «халявы»: нашла чужую банковскую карту и посетила 10 магазинов

В Ялте местную жительницу задержали за кражу денег с чужой банковской карты.

В полицию поступило заявление от 28-летнего мужчины о хищении денежных средств с банковской карты, которую накануне он потерял. Потерпевший не успел ее вовремя заблокировать, зайдя в личный кабинет через приложение, он обнаружил отсутствие на счете более 6 тысяч рублей. Сотрудники полиции проследили электронный след списания денежных средств и выяснили, что похищенной картой расплачивались в различных магазинах города, — сообщили в МВД по РК.

Стражи порядка в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемую, ей оказалась 56-летняя местная жительница. В результате следствия установлено, что женщина нашла на улице банковскую карту и воспользовалась возможностью «легкой наживы». Злоумышленница посетила около 10 магазинов, где совершала покупки, используя бесконтактный способ оплаты до тех пор, пока на банковской карте не закончились деньги.

Во время обыска по месту жительства местной жительницы, обнаружена и изъята утерянная заявителем карта. От подозреваемой получены признательные показания.

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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