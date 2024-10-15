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В Ялте задержали редкую любительницу "халявы": нашла чужую банковскую карту и посетила 10 магазинов

В Ялте задержали редкую любительницу «халявы»: нашла чужую банковскую карту и посетила 10 магазинов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 18:22 15.10.2024

В Ялте местную жительницу задержали за кражу денег с чужой банковской карты.

В полицию поступило заявление от 28-летнего мужчины о хищении денежных средств с банковской карты, которую накануне он потерял. Потерпевший не успел ее вовремя заблокировать, зайдя в личный кабинет через приложение, он обнаружил отсутствие на счете более 6 тысяч рублей.  Сотрудники полиции проследили электронный след списания денежных средств и выяснили, что похищенной картой расплачивались в различных магазинах города, — сообщили в МВД по РК.

Стражи порядка в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемую, ей оказалась 56-летняя местная жительница.  В результате следствия установлено, что женщина нашла на улице банковскую карту и воспользовалась возможностью «легкой наживы». Злоумышленница посетила около 10 магазинов, где совершала покупки, используя бесконтактный способ оплаты до тех пор, пока на банковской карте не закончились деньги.

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Во время обыска по месту жительства местной жительницы, обнаружена и изъята утерянная заявителем карта. От подозреваемой получены признательные показания.

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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