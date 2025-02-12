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В Ялте задержали сотрудника Ялтинского отдела Госкомрегистра. Подозревают в посредничестве во взяточничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:59 12.02.2025

Сотрудники полиции задержали должностное лицо Ялтинского отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, который выступал в роли посредника во взяточничестве в крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялте во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета установлено, что в ноябре 2023 года жительница г. Алушты обратилась к кадастровому инженеру с целью зарегистрировать право собственности на трех этажное строение в с. Малый Маяк, отправив в мессенджер фотографию самого строения и документы по земельному участку на котором оно расположено. Установлено, что, получив согласие от должностного лица регионального Госкомрегистра о получении денежных средств в сумме 700 тысяч рублей для последующего оказания помощи в вопросе регистрации строения, женщина передала кадастровому инженеру указанную сумму, которая в последующем была передана через третьи лица должностному лицу регионального Госкомрегистра, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Материалы собранные сотрудниками полиции направлены в органы Следственного комитета.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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