В Ялте завершили расследование уголовного дела о покушении на мошенничество на сумму около 3 млн. рублей

В ходе предварительного следствия оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялта в результате проведения ряда мероприятий выявлен факт мошенничества при оформлении в собственность земельного участка, кадастровой стоимостью около 3 млн. рублей. Установлено, что 67-летняя жительница Ялты с целью незаконного обогащения в нарушение порядка, предусматривающего возможность передачи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований в Республике Крым, на которых были возведены постройки до 2014 года, в собственность граждан построивших их, после указанного периода возвела одноэтажную самовольную постройку. Строение отвечало необходимым нормам и имело признаки индивидуального жилищного строительства. После чего, для соблюдения процедуры предоставления данного земельного участка в собственность, приобрела технический паспорт Коммунального предприятия с ложной датой его изготовления, куда были внесены не соответствующие действительности сведения, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Далее злоумышленница обратилась в городскую Администрацию для подготовки заключения о возможности признания самовольного строения объектом индивидуального жилищного строительства, возведенного до 18.03.2014 года, на основании которого было принято соответствующее Постановление.

Продолжая свои противоправные действия, на основании полученных документов, женщина осуществила выполнение кадастровых работ и подписала необходимые договоры с госстурктурами. Однако, преступная схема была разоблачена и факт предоставления недостоверных сведений, относительно возведения строения, своевременно установлен, что не позволило довести мошенническую схему до завершения. Благодаря проведенным оперативниками мероприятиям попытка хищения муниципальной собственности, стоимостью около 3 млн. рублей, была предотвращена. В качестве доказательной базы служат спутниковые снимки участка, на которых видно, что до 2014 года в его пределах построек возведено не было.

В ходе предварительного следствия по месту жительства обвиняемой изъяты документы с поддельными подписями и печатями, а также полученные преступным путем постановления и договоры.

Материалы уголовного дела с утверждённым Прокуратурой города Ялта обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым