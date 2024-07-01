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В Ялте завершили расследование уголовного дела о покушении на мошенничество на сумму около 3 млн. рублей

В Ялте завершили расследование уголовного дела о покушении на мошенничество на сумму около 3 млн. рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:07 01.07.2024

Следственным отделом УМВД России по г. Ялта завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялта в результате проведения ряда мероприятий выявлен факт мошенничества при оформлении в собственность земельного участка, кадастровой стоимостью около 3 млн. рублей. Установлено, что 67-летняя жительница Ялты с целью незаконного обогащения в нарушение порядка, предусматривающего возможность передачи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований в Республике Крым, на которых были возведены постройки до 2014 года, в собственность граждан построивших их, после указанного периода возвела одноэтажную самовольную постройку. Строение отвечало необходимым нормам и имело признаки индивидуального жилищного строительства. После чего, для соблюдения процедуры предоставления данного земельного участка в собственность, приобрела технический паспорт Коммунального предприятия с ложной датой его изготовления, куда были внесены не соответствующие действительности сведения, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Далее злоумышленница обратилась в городскую Администрацию для подготовки заключения о возможности признания самовольного строения объектом индивидуального жилищного строительства, возведенного до 18.03.2014 года, на основании которого было принято соответствующее Постановление.

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Продолжая свои противоправные действия, на основании полученных документов, женщина осуществила выполнение кадастровых работ и подписала необходимые договоры с госстурктурами. Однако, преступная схема была разоблачена и факт предоставления недостоверных сведений, относительно возведения строения, своевременно установлен, что не позволило довести мошенническую схему до завершения. Благодаря проведенным оперативниками мероприятиям попытка хищения муниципальной собственности, стоимостью около 3 млн. рублей, была предотвращена. В качестве доказательной базы служат спутниковые снимки участка, на которых видно, что до 2014 года в его пределах построек возведено не было.

В ходе предварительного следствия по месту жительства обвиняемой изъяты документы с поддельными подписями и печатями, а также полученные преступным путем постановления и договоры.

Материалы уголовного дела с утверждённым Прокуратурой города Ялта обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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