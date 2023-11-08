В Ялтинский историко-литературный музей передан колокол с затонувшего 7 ноября 1941-го года теплохода «Армения»

В рамках мероприятий в память о гибели теплохода «Армения» в экспозицию Ялтинского историко-литературного музея передан колокол, а на часовне Новомученников и исповедников российских установлена его копия.

В церемонии передачи подлинного колокола санитарного теплохода «Армения» приняли участие представители Российского Географического общества, руководство Ялты, сотрудники Ялтинского Историко-литературного музея, приглашённые лица.

Теплоход «Армения» был обнаружен и идентифицирован в 2020 году в 15 морских милях от Ялты на глубине 1500 метров в ходе совместной экспедиции Министерства обороны и Центра подводных исследований РГО. Обследование проводилось телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА, подводный робот. С его помощью были получены первые видеокадры затонувшего объекта, а самое главное – в носу судна под своей штатной стойкой был обнаружен судовой колокол, на котором отчётливо читалось название, — рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований Российского Географического Общества Сергей Фокин, который непосредственно участвовал в работах.

Он также добавил, что изначально поднимать колокол на поверхность не планировалось, однако позже решили рискнуть, и в результате сложнейшей операции колокол был поднят на поверхность и отправлен на реставрацию.

Сергей Фокин также рассказал, что пока шла реставрация возникли споры в куда далее колокол должен попасть на хранение – в Севастополь или Ялту.

Мы напрямую спросили россиян, запустив электронное голосование, самое активное участие в котором приняли крымчане. В итоге было принято решение направить колокол в Ялту, к тому же именно этот город стал последним причалом для «Армении», — подчеркнул исполнительный директор ЦПИ РГО. Для нас сегодня это особое событие. Ежегодно именно в этот день мы вспоминаем, жертв той ужасной трагедии. Гибель «Армении» долго хранила тайны, которые лишь после обнаружения судна начали открываться. Символично, что колокол «немой», так как его язычок не сохранился. Благодарю Центр подводных исследований Русского географического общества за проделанную кропотливую работу и такую знаковую историческую находку, — отмечает Глава муниципального образования городской округ Ялта, председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и вместе с Сергеем Фокиным открыл колокол, сняв с него покрывала. Колокол с теплохода «Армения», замолчавший 82 года назад, сегодня вернулся в свой последний порт – Ялту. Бесценный символ трагедии теперь на вечном хранении в Ялтинском историко-литературном музее, а его точная копия – на часовне Новомучеников и Исповедников Российских на набережной. Сегодня же традиционно отслужили молебен и возложили в море цветы. Вечная Память всем жертвам той ужасной трагедии, — прокомментировала событие глава администрации Ялты Янина Павленко и добавила, что оба колокола были отлиты в церковных мастерских, что также символично.

Также на набережной Ялты у стен Часовни Новомучеников и Исповедников Российских состоялся традиционный митинг памяти с участием представителей РГО, руководства города, духовенства, ветеранских и молодёжных организаций, реконструкторов, ялтинцев и гостей курорта. В ходе мероприятия был также представлен второй том «Книги Памяти», по погибшим на «Армении» отслужили молебен и их память почтили минутой молчания, после по традиции, в море были спущены венки.

В кинотеатре «Сатурн IMAX» состоялся кинопоказ документального фильма «Теплоход «Армения». Вспомнить всех», по окончанию которого команда исследователей ответит на вопросы краеведов и горожан.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта