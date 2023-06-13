В ялтинском Доме-музее А. П. Чехова презентуют выставку, посвященную специальной военной операции

Об открытии выставки, посвящённой специальной военной операции, сообщила директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Белая дача, Лариса Ковальчук.

В одном из рассказов писателя есть замечательная мысль о том, что правда – это главное в человеческой жизни. И мы, как музейщики, всегда с трепетом относимся к истине и к истории, правду в которых сейчас пытаются подменить и переписать, – отметила она и добавила, что новый выставочный проект, созданный совместно с региональным подразделением МИА «Россия сегодня» в Симферополе и поэтом, членом Общественной палаты РФ Анной Ревякиной, будет «показывать и рассказывать» правду настоящего времени.

По информации директора музея, творческая инициатива объединила в себе литературу и искусство фотографии – в музее представят несколько работ фотокорреспондента Дмитрия Макеева, сделанные в зоне СВО. Пойманное в объектив в Херсонской и Запорожской областях подчеркивают рифмованные строки родом с Донбасса.

Хотите, чтобы все узнали о правде – покажите снимки и добавьте строки из стихотворений современных поэтов. Новостные репортажи показывают внешнюю сторону военных действий, в стихотворениях же отображена душа, чувства и все, что тревожил людей, которые через это проходят, – отмечает Анна Ревякина.

По её мнению, именно поэзия поможет сохранить память о том, что происходило, а главное – ответит на вопрос «почему».

По словам шеф-редактора специальных проектов РИА Новости Крым Ольги Леоновой, на представленных фото – вся правда о военных действиях и о жизни в Запорожской и Херсонской областях, горе и радость простых людей, их быт и мечты:

Это абсолютно правдивые репортажные фотографии – ведь правду можно «законсервировать», сохранить ее на века в дневниках, зарисовках, видео и фотоснимках очевидцев. А журналисты – фиксаторы реальности. Как и писатели, художники, поэты, произведения которых всегда – зеркало эпохи.

Открытие выставки «Глазами правды» пройдет в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте 15 июня в 14:00. Как уточнила Лариса Ковальчук, в этот день каждый желающий сможет также передать слова поддержки российским военным, подписав открытки, которые после передадут вместе с гуманитарным грузом на передовую.