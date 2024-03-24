В Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» — акция «Мы — одной крови!»

В Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» по инициативе Ялтинской централизованной клубной системы и Центра крови целую неделю с 25 марта по 29 марта будет проходить Донорская акция «Мы – одной крови!» по пополнению стратегически важного запаса крови.

Страшная бесчеловечная трагедия произошла в Москве: в концертном зале «Крокус Сити Холл» террористы цинично и подло убили и ранили десятки ни в чём не повинных людей. Ялта скорбит! И в память о погибших и для пополнения стратегически важного, жизненно необходимого запаса крови объявляет Донорскую акцию «Мы – одной крови!». Во время акции доноры по велению сердца, полученную денежную компенсацию за обед могут передать на приобретение медикаментов для бойцов защищающих русский мир в зоне Специальной военной операции, — отмечают в организаторы акции.

Филиал ГБУЗ РК «Центр крови» работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и любой желающий не имеющий проблем со здоровьем может сдать кровь по адресу: г.Ялта, ул. Свердлова, д. 14.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров от 18 лет.