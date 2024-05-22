В ялтинском посёлке Парковое открыли многофункциональную спортивную площадку

С напутствием к юным жителям посёлка обратилась Ольга Торубарова, которая вручила ребятам спортивный инвентарь.

Константин Шимановский отметил, что в Ялте спорт действительно становится нормой жизни, а открытие современных спортивных объектов стало хорошей традицией.

Теперь местные мальчишки и девчонки будут играть в футбол, баскетбол, волейбол на качественном травмобезопасном покрытии. Площадка стала прекрасным подарком детям от нашего социального партнёра отеля «Крымский бриз». Ребята, занимайтесь спортом и всегда будьте в хорошей физической форме, — отмечает Глава муниципалитета.

В муниципальном образовании, это не первая открытая многофункциональная спортивная площадка. Развитие спортивной инфраструктуры региона находится на особом контроле у Администрации города и лично Янины Павленко. С учётом климатических условий у нас можно тренироваться круглый год. Для каждого жителя региона в шаговой доступности от дома должны быть созданы условия для физического развития и спортивного совершенствования, — подчеркивает Сергей Баннов.