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В ялтинском посёлке Парковое открыли многофункциональную спортивную площадку

В ялтинском посёлке Парковое открыли многофункциональную спортивную площадку

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:45 22.05.2024

Открывая спортивный объект, красную ленточку вместе с детворой перерезали министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, заместитель главы администрации города Сергей Баннов.

С напутствием к юным жителям посёлка обратилась Ольга Торубарова, которая вручила ребятам спортивный инвентарь.

В ялтинском посёлке Парковое открыли многофункциональную спортивную площадку В ялтинском посёлке Парковое открыли многофункциональную спортивную площадку В ялтинском посёлке Парковое открыли многофункциональную спортивную площадку

Константин Шимановский отметил, что в Ялте спорт действительно становится нормой жизни, а открытие современных спортивных объектов стало хорошей традицией.

Теперь местные мальчишки и девчонки будут играть в футбол, баскетбол, волейбол на качественном травмобезопасном покрытии. Площадка стала прекрасным подарком детям от нашего социального партнёра отеля «Крымский бриз». Ребята, занимайтесь спортом и всегда будьте в хорошей физической форме, — отмечает Глава муниципалитета.

В муниципальном образовании, это не первая открытая  многофункциональная спортивная площадка. Развитие спортивной инфраструктуры региона находится на особом контроле у Администрации города и лично Янины Павленко. С учётом климатических условий у нас можно тренироваться круглый год. Для каждого жителя региона в шаговой доступности от дома должны быть созданы условия для физического развития и спортивного совершенствования, —  подчеркивает Сергей Баннов.

После завершения официальной части был дан старт первым соревнованиям по мини-футболу среди местных мальчишек и девчонок.

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В этот день в рамках реализации национального проекта «Культура» подарить хорошее настроение и зарядить всех позитивом с культурной программой приехал передвижной многофункциональный центр «Автоклуб». Особенно понравились зрителям выступление вокального ансамбля «Русские праздники», руководитель коллектива Ирина Михайлова Ялтинского центра культуры, Ялтинской централизованной клубной системы.

источник: по информации заместителя директора МБУК, «Ялтинская централизованная клубная система» Екатерины Дёминой,  Ялтинский городской совет 

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