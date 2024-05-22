В ялтинском посёлке Парковое открыли многофункциональную спортивную площадку

Открывая спортивный объект, красную ленточку вместе с детворой перерезали министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, заместитель главы администрации города Сергей Баннов.
С напутствием к юным жителям посёлка обратилась Ольга Торубарова, которая вручила ребятам спортивный инвентарь.
Константин Шимановский отметил, что в Ялте спорт действительно становится нормой жизни, а открытие современных спортивных объектов стало хорошей традицией.
Теперь местные мальчишки и девчонки будут играть в футбол, баскетбол, волейбол на качественном травмобезопасном покрытии. Площадка стала прекрасным подарком детям от нашего социального партнёра отеля «Крымский бриз». Ребята, занимайтесь спортом и всегда будьте в хорошей физической форме, — отмечает Глава муниципалитета.
В муниципальном образовании, это не первая открытая многофункциональная спортивная площадка. Развитие спортивной инфраструктуры региона находится на особом контроле у Администрации города и лично Янины Павленко. С учётом климатических условий у нас можно тренироваться круглый год. Для каждого жителя региона в шаговой доступности от дома должны быть созданы условия для физического развития и спортивного совершенствования, — подчеркивает Сергей Баннов.
После завершения официальной части был дан старт первым соревнованиям по мини-футболу среди местных мальчишек и девчонок.
В этот день в рамках реализации национального проекта «Культура» подарить хорошее настроение и зарядить всех позитивом с культурной программой приехал передвижной многофункциональный центр «Автоклуб». Особенно понравились зрителям выступление вокального ансамбля «Русские праздники», руководитель коллектива Ирина Михайлова Ялтинского центра культуры, Ялтинской централизованной клубной системы.
источник: по информации заместителя директора МБУК, «Ялтинская централизованная клубная система» Екатерины Дёминой, Ялтинский городской совет
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