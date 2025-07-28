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В ялтинском Центре крови провели трёхдневную донорскую акцию «Ангелы Донбасса»
фото: пресс-служба администрации Ялты

В ялтинском Центре крови провели трёхдневную донорскую акцию «Ангелы Донбасса»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:54 28.07.2025

Донорское мероприятие прошло в память о детях – жертвах войны в Донбассе, о малышах и подростках, которые погибли под огнем вооруженных формирований Украины. Пришли сдать кровь военнослужащие специального моторизованного батальона Росгвардии, дислоцированного в Ялтинском регионе, а также работники ФГКУ Санаторий Следственного комитета РФ «Родина».

Поддержка в трудных ситуациях, защита граждан нашей страны, когда возникает угроза здоровью и самой жизни людей, одни из основных задач для каждого военнослужащего нашего батальона. Мы постоянно принимаем участие в донорских акциях и социально значимых мероприятиях, это наш долг и ответственность, — подчеркнул постоянный донор Алексей Царегородцев.

Депутат Ялтинского городского совета Виталий Шарапов отметил, что кровь сдавать должен каждый здоровый и ответственный человек, это вклад в здоровье и жизнь граждан страны.

В рамках акции участники образцовой изостудии «Палитра» структурного подразделения «Ялтинский центр культуры» и образцовой студии изобразительного искусства «Перспектива» структурного подразделения «Никитский центр культуры» МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» подготовили выставку творческих работ «Ангелы Донбасса», которую разместили в холле Центра крови. Руководители коллективов Ангелина Лоенко, Надежда Кимлач и помощник депутата Ялтинского городского совета Екатерины Дёминой, член Молодёжного совета Ялты, пресс-секретарь Ялтинского отделения «Молодая Гвардия Единой России» Александра Лопаткина вместе с донорами и медицинскими работниками изготовили бумажных «журавликов» и бумажные «кораблики», как детские символы надежды и памяти о безвременно ушедших ангелов Донбасса, у которых агрессоры украли детство и юность.

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Приём добровольных доноров крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» проходит по адресу: г. Ялта, улица Свердлова, 14, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 13:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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