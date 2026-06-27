В Ялтинском заповеднике закроют экологические тропы и турмаршруты

Предположительно с 30.06.2026 на территории государственного природного заповедника «Ялтинский горно‑лесной» для посещения будут доступны только маршруты и тропы, расположенные вдоль дороги общего пользования «Ялта — Бахчисарай», — сообщили в учреждении.

В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в ближайшую неделю погода на полуострове установится жаркая. Среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.

источник: РИА Новости Крым