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В Ялтинском заповеднике закроют экологические тропы и турмаршруты
фото: © ФГБУ "Заповедный Крым"

В Ялтинском заповеднике закроют экологические тропы и турмаршруты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 27.06.2026

Большинство экологических троп и туристических маршрутов в Ялтинском заповеднике будут закрыты с 30 июня. Об этом предупредили в пресс-службе «Заповедного Крыма». Отмечается, что решение принято в связи с особым противопожарным режимом, который действует на полуострове.

Предположительно с 30.06.2026 на территории государственного природного заповедника «Ялтинский горно‑лесной» для посещения будут доступны только маршруты и тропы, расположенные вдоль дороги общего пользования «Ялта — Бахчисарай», — сообщили в учреждении.

В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

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На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в ближайшую неделю погода на полуострове установится жаркая. Среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.

источник: РИА Новости Крым 

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