В ялтинской Васильевке завершили благоустройство сквера Памяти жертв депортации

Как отметила заместитель главы администрации города Ялта – начальник Департамента строительства и благоустройства Ирина Беломестнова, работы начали с глобального выравнивания земельного участка, а также обустройства удобных подходов с трех сторон к мемориалу, установленному ранее.

Была также сделана смотровая площадка, лестница на склоне, ведущая на проезжую часть, дополнительно установили скамейки, урны, провели освещение и сделали низкие антивандальные светильники, — говорит Ирина Беломестнова.

и добавляет, что в ближайшее время сквер будет передан на баланс «Зеленстроя» для дальнейшего содержания, а также проведения дополнительного озеленения и настройки системы орошения.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта