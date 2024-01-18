В ялтинской Васильевке завершили благоустройство сквера Памяти жертв депортации

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Благодарю федеральный центр за постоянную поддержку Ялты и благоустройство прекрасных территорий, которые неизменно становятся местами притяжения жителей и гостей города, — цитирует пресс-служба администрации Янину Павленко.
Как отметила заместитель главы администрации города Ялта – начальник Департамента строительства и благоустройства Ирина Беломестнова, работы начали с глобального выравнивания земельного участка, а также обустройства удобных подходов с трех сторон к мемориалу, установленному ранее.
Была также сделана смотровая площадка, лестница на склоне, ведущая на проезжую часть, дополнительно установили скамейки, урны, провели освещение и сделали низкие антивандальные светильники, — говорит Ирина Беломестнова.
и добавляет, что в ближайшее время сквер будет передан на баланс «Зеленстроя» для дальнейшего содержания, а также проведения дополнительного озеленения и настройки системы орошения.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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