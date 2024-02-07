В январе на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило более 67 тысяч вызовов

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев сообщил, что в период с 1 по 31 января 2024 года на единый номер экстренных вызовов «112» поступило 67 519 вызовов. Из них в скорую помощь на номер «103» было переведено 10173 вызова, в полицию на «102» – 5912 вызовов, на номер «101» переадресовано 961 вызов, а на номер «104» — 572 вызова, переведено на ЕДДС — 4300 вызовов, консультация – 3424, детская шалость – 304, количество вызовов, поступивших на «ЭРА-ГЛОНАСС» — 116.
В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:
- пожарной охраны;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- «Антитеррор».
Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:
- пожар;
- запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
- дорожно-транспортное происшествие;
- домашнее насилие;
- преступления, свидетелем которого вы стали;
- нарушение общественного порядка;
- срочная медицинская помощь.
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С тегами: МЧС России в Крыму