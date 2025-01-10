В январе отделение СФР по Республике Крым проиндексирует страховые пенсии жителей полуострова

Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, включающему пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.

Рассмотрим на примере: работающий пенсионер получает 14000 руб. в месяц, а будь он неработающим, получал бы 26180 руб. Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации с 1.01.2025 г. составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 26180 руб. (то есть с учетом всех индексаций). Следовательно, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1911,14 руб. в месяц (7,3% от 26180 руб.) Итого на руки он будет получать 15911,14 руб. (14000 тыс. + 1911,14 руб.)

Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 г. он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.

Индексация с нового года планируется на уровне 7,3%. Однако Правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.

Отделение СФР по Республике Крым проводит все плановые индексации автоматически. Крымчанам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Республике Крым, позвонив по номеру телефона единого контакт-центра: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

Общую информацию можно получить в социальных сетях («ВК», «одноклассники» и «ТГ»), на официальных страницах Отделения Социального фонда по Республике Крым.

источник: пресс-служба администрации Судака