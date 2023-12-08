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В южнобережном поселке Гурзуф задержан гражданин, дискредитировавший Вооруженные Силы России
Скриншот: МВД по РК

В южнобережном поселке Гурзуф задержан гражданин, дискредитировавший Вооруженные Силы России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:37 08.12.2023

6 декабря сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым, при поддержке спецподразделения Росгвардии в поселке Гурзуф (Большая Ялта) задержан гражданин, 1989 г.р., который в общественном месте осуществлял публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, демонстрировал нацистские жесты и выкрикивали лозунги, запрещенные федеральными законами, нарушал общественный порядок.

В отношении правонарушителя полицейские составили административные протоколы по ч.1 ст.20.3, ч.1 ст.20.3.3 и ч.1 ст.20.1 КоАП РФ.  Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 40 тыс. рублей, — сообщили в МВД по РК.

Этот же гражданин подозревается в нанесении 30 ноября 2023 года телесных повреждений местному жителю. По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

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