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В южнобережном поселке Партенит пришлось ремонтировать только-только обустроенную пешеходную зону

В южнобережном поселке Партенит пришлось ремонтировать только-только обустроенную пешеходную зону

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:52 20.12.2023

Но только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура города Алушты по информации, опубликованной в социальных сетях, провела проверку исполнения требований законодательства при проведении работ по благоустройству. Установлено, что на основании муниципального контракта подрядной организацией по улице Фрунзенское шоссе в поселке Партенит пешеходная зона вымощена плиткой, установлены скамейки.

В южнобережном поселке Партенит пришлось ремонтировать только-только обустроенную пешеходную зону

Спустя непродолжительное время эксплуатации благоустроенной территории выявлены факты изменения уровня отдельных элементов плит, отсутствие креплений скамеек к поверхности пешеходной зоны. Ввиду непринятия администрацией города мер претензионного характера, прокуратура в ее адрес внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Органом местного самоуправления в адрес подрядной организации направлена претензия в рамках выполнения гарантийных обязательств, — сообщили в надзорном ведомстве.

В южнобережном поселке Партенит пришлось ремонтировать только-только обустроенную пешеходную зону

В настоящее время допущенные нарушения устранены – скамейку починили, плитку переложили. Вроде и подрядчик, и местные власти молодцы… но почему только после «приданного ускорения»?

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