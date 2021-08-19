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«Верево Сити»
В заявке керченского ФК "Океан" – всего 16 игроков. И ни одного нападающего
фото: ФК "ТСК-Таврия"

В заявке керченского ФК «Океан» – всего 16 игроков. И ни одного нападающего

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:35 19.08.2021

Всего 16 игроков внесены пока в заявку на новый (2021/22) сезон под эгидой КФС керченский ФК «Океан», при этом, отмечает «Крымский спорт», в ней нет ни одного нападающего.

  • Из весеннего состава команду покинули 13 футболистов: защитники Дмитрий Донцов, Сергей Кидра, Даниил Красов, Михаил Слащев и Сергей Шестаков («ТСК-Таврия», Симферополь), полузащитники Тамерлан Базаев, Азат Закаев («ТСК-Таврия»), Руслан Зинченко, Егор Макаров (ФК «Челябинск») и Роман Разживин, нападающие Антон Извеков, Алексей Курилов и Артем Щербак («Олимп-Долгопрудный»).
  • Пополнили коллектив семеро игроков: защитники – 23-летний Данил Колесников («Машук-КМВ», Пятигорск), 21-летний Владислав Семенишин (ФК «Новосибирск») и 19-летний Вадим Ивлев («Сочи-2», Сочи), полузащитники – 24-летний Александр Патрикеев, 23-летние Алан Короев (оба – «Фаворит-ВД Кафа», Феодосия) и Глеб Лукин («Рубин», Ялта), 22-летний Илья Зинченко.

В субботу, 21 августа, в стартовом туре VII чемпионата премьер-лиги КФС «Океан» на выезде сыграет с бахчисарайским «Кызылташем».

В заявке керченского ФК "Океан" – всего 16 игроков. И ни одного нападающего

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