В заявке керченского ФК «Океан» – всего 16 игроков. И ни одного нападающего

Всего 16 игроков внесены пока в заявку на новый (2021/22) сезон под эгидой КФС керченский ФК «Океан», при этом, отмечает «Крымский спорт», в ней нет ни одного нападающего.

Из весеннего состава команду покинули 13 футболистов: защитники Дмитрий Донцов, Сергей Кидра, Даниил Красов, Михаил Слащев и Сергей Шестаков («ТСК-Таврия», Симферополь), полузащитники Тамерлан Базаев, Азат Закаев («ТСК-Таврия»), Руслан Зинченко, Егор Макаров (ФК «Челябинск») и Роман Разживин, нападающие Антон Извеков, Алексей Курилов и Артем Щербак («Олимп-Долгопрудный»).

защитники Дмитрий Донцов, Сергей Кидра, Даниил Красов, Михаил Слащев и Сергей Шестаков («ТСК-Таврия», Симферополь), полузащитники Тамерлан Базаев, Азат Закаев («ТСК-Таврия»), Руслан Зинченко, Егор Макаров (ФК «Челябинск») и Роман Разживин, нападающие Антон Извеков, Алексей Курилов и Артем Щербак («Олимп-Долгопрудный»). Пополнили коллектив семеро игроков: защитники – 23-летний Данил Колесников («Машук-КМВ», Пятигорск), 21-летний Владислав Семенишин (ФК «Новосибирск») и 19-летний Вадим Ивлев («Сочи-2», Сочи), полузащитники – 24-летний Александр Патрикеев, 23-летние Алан Короев (оба – «Фаворит-ВД Кафа», Феодосия) и Глеб Лукин («Рубин», Ялта), 22-летний Илья Зинченко.

В субботу, 21 августа, в стартовом туре VII чемпионата премьер-лиги КФС «Океан» на выезде сыграет с бахчисарайским «Кызылташем».