penoplex
Горячие новости
Главная | Нотариальная палата Севастополя | В закон «О госрегистрации юрлиц и ИП» и в ст. 80 Основ законодательства о нотариате внесены изменения

crimeapress_news



«Верево Сити»
Внимание, школьники и их родители! Каникулы в Крыму – с 23 по 29 марта, а потом – «удалёнка»

В закон «О госрегистрации юрлиц и ИП» и в ст. 80 Основ законодательства о нотариате внесены изменения

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:21 09.08.2021

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» и в статью 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Изменения в закон обяжут нотариусов при свидетельствовании подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя отправлять документы в налоговую в рамках одного нотариального действия. Более того, отправку нотариус должен будет сделать до конца рабочего дня, в который было совершено нотариальное действие.

До подписания передача документов в ФНС была возможна лично заявителем, курьером (по нотариальной доверенности), либо через нотариуса (в рамках самостоятельного нотариального действия за отдельную плату).

Источник: govoritnotariat.com

В закон «О госрегистрации юрлиц и ИП» и в ст. 80 Основ законодательства о нотариате внесены изменения

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.