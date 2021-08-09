В закон «О госрегистрации юрлиц и ИП» и в ст. 80 Основ законодательства о нотариате внесены изменения

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» и в статью 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Изменения в закон обяжут нотариусов при свидетельствовании подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя отправлять документы в налоговую в рамках одного нотариального действия. Более того, отправку нотариус должен будет сделать до конца рабочего дня, в который было совершено нотариальное действие.

До подписания передача документов в ФНС была возможна лично заявителем, курьером (по нотариальной доверенности), либо через нотариуса (в рамках самостоятельного нотариального действия за отдельную плату).

Источник: govoritnotariat.com