В закон об ОСАГО внесены изменения, позволяющие оформить извещение о ДТП через сайт страховой компании﻿

Установлено, что извещение о дорожно-транспортном происшествии в виде электронного документа может быть составлено по форме, установленной Банком России, с использованием Единого портала госуслуг, официального сайта страховщика или мобильного приложения страховщика при наличии у него соответствующей технической возможности либо с использованием информационных систем профессионального объединения страховщиков.

Доступ к официальному сайту страховщика и к информационным системам профессионального объединения страховщиков может осуществляться в том числе с использованием ЕСИА.

Федеральный закон от 03.02.2025 N 7-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11.1 и 17 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

источник: КонсультантПлюс

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