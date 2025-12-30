Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | В Законе об ООО закреплены положения о выплате действительной стоимости доли в уставном капитале общества по рыночной цене﻿
Новости Республики

В Законе об ООО закреплены положения о выплате действительной стоимости доли в уставном капитале общества по рыночной цене﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 21:12 30.12.2025

Федеральный закон от 28.12.2025 N 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Установлено, что в случае несогласия лица, которому должна быть выплачена действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества, или самого общества с определением стоимости чистых активов общества на основании данных бухгалтерской отчетности стоимость чистых активов общества для этих целей определяется исходя из рыночной стоимости активов общества и его обязательств.

Для этого участнику общества необходимо направить обществу (до истечения срока исполнения обязанности общества по выплате действительной стоимости доли) соответствующее заявление, которое не требует нотариального удостоверения.

В указанном случае стоимость чистых активов общества определит оценщик, привлеченный самим обществом и (или) лицом, которому должна быть выплачена действительная стоимость доли.

Узнайте больше:  В Терновском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом

Уставом общества могут быть предусмотрены положения об определении действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале общества в размере рыночной стоимости как при учреждении ООО, так и позднее — при внесении изменений в устав. Исключить указанные положения из устава можно будет по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Также настоящим документом внесены изменения и в ряд других федеральных законов.

источник: КонсультантПлюс

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.